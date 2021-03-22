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futebol

Ex-diretor executivo do EC Rio São Paulo, Marcelo Silveira recebe proposta do futebol gaúcho

Marcelo Silveira atuou como observador do Dinamo de Kiev da Ucrânia, no Brasil....

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 19:00
Crédito: Marcelo Silveira em atividade no Rio São Paulo (Divulgação / EC.Rio São Paulo
Um nome está em alta no futebol do Rio Grande do Sul: do diretor executivo Marcelo Silveira. Gaúcho, aos 50 anos, Marcelo tem grande ligação com o futebol do Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de executivo no Duque de Caxias, Boavista e Esporte Clube Rio São Paulo.
No Rio São Paulo, Marcelo Silveira chegou em 2015, encontrando a equipe na quarta divisão estadual, e permaneceu até a última temporada deixando o clube na Série B1. Nesse ínterim, o profissional foi o principal responsável pela estruturação do Rio São Paulo, conquistando o inédito título de campeão carioca da terceira divisão. Desde sua saída da equipe carioca, Marcelo Silveira aproveitou o tempo livre para estudar, aperfeiçoar o seu trabalho e analisar com cautela as três propostas do futebol do Rio Grande do Sul.
- Sou gaúcho e vejo que esse é o momento de trabalhar no meu estado. Tenho uma grande ligação com o futebol carioca, acredito que ainda vou somar muito no Rio de Janeiro, e tenho planos de voltar a trabalhar no Rio de Janeiro. Mas recebi um chamado muito forte, algumas pessoas me procuraram, apresentaram projetos interessantes e sinto que esse é o momento de fazer um grande trabalho no Rio Grande do Sul.
- São equipes que apresentam boa estrutura e estão dispostos a fazer um grande trabalho nesta temporada. Tudo começa com planejamento e tempo razoável para que possamos montar um grupo competitivo. Venho mantendo conversas com meus agentes e aguardo a definição nos próximos dias - encerrou Marcelo Silveira.
Além das equipes do Rio de Janeiro, Marcelo Silveira atuou como observador do Dinamo de Kiev da Ucrânia, no Brasil. Além de atuar como observador técnico da empresa Rogon da Alemanha, e gestor do projeto Brasil Soccer Abadan, no desenvolvimento do futebol no Irã.

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