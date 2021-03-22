Ex-diretor executivo do EC Rio São Paulo, Marcelo Silveira recebe proposta do futebol gaúcho

Crédito: Marcelo Silveira em atividade no Rio São Paulo (Divulgação / EC.Rio São Paulo

Um nome está em alta no futebol do Rio Grande do Sul: do diretor executivo Marcelo Silveira. Gaúcho, aos 50 anos, Marcelo tem grande ligação com o futebol do Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de executivo no Duque de Caxias, Boavista e Esporte Clube Rio São Paulo.

No Rio São Paulo, Marcelo Silveira chegou em 2015, encontrando a equipe na quarta divisão estadual, e permaneceu até a última temporada deixando o clube na Série B1. Nesse ínterim, o profissional foi o principal responsável pela estruturação do Rio São Paulo, conquistando o inédito título de campeão carioca da terceira divisão. Desde sua saída da equipe carioca, Marcelo Silveira aproveitou o tempo livre para estudar, aperfeiçoar o seu trabalho e analisar com cautela as três propostas do futebol do Rio Grande do Sul.

- Sou gaúcho e vejo que esse é o momento de trabalhar no meu estado. Tenho uma grande ligação com o futebol carioca, acredito que ainda vou somar muito no Rio de Janeiro, e tenho planos de voltar a trabalhar no Rio de Janeiro. Mas recebi um chamado muito forte, algumas pessoas me procuraram, apresentaram projetos interessantes e sinto que esse é o momento de fazer um grande trabalho no Rio Grande do Sul.

- São equipes que apresentam boa estrutura e estão dispostos a fazer um grande trabalho nesta temporada. Tudo começa com planejamento e tempo razoável para que possamos montar um grupo competitivo. Venho mantendo conversas com meus agentes e aguardo a definição nos próximos dias - encerrou Marcelo Silveira.