Ex-diretor do São Paulo, Marco Aurélio Cunha critica Volpi: 'Um pouco vaidoso'

O ex-diretor de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha participou de uma live no canal 'Sombra Tricolor', onde falou sobre o momento do Tricolor na temporada e também criticou o goleiro Tiago Volpi. Segundo MAC, o arqueiro são-paulino começou bem, mas se perdeu na tentativa de substituir o ídolo Rogério Ceni.
- Começou bem no São Paulo, mas eu o acho um pouco temperamental, não gosta de críticas. Tenho a impressão de que o peso do Rogério Ceni cria uma vontade de ser o Rogério Ceni. Aí, ele começa a se atropelar. Querer imitar o Rogério em alguma coisa consumiu um pouco o resultado dele, acho que ficou um pouco vaidoso. Peço desculpas a ele se estou sendo injusto. A pessoa para ir bem tem que angariar simpatia e acho que ele foi ao contrário: rebatendo a hipótese de ter cometido alguma falha - afirmou Marco Aurélio Cunha.
O ex-diretor também analisou o momento vivido pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro, onde vem de empate sem gols contra o América-MG, no Morumbi.
- O São Paulo está todo jogo testando coisa nova. Não se forma time mudando tanto assim. Às vezes demora para acertar, mas você precisa insistir, ter convicção. Falta para o São Paulo achar o seu time. Gosto do Crespo como perfil, me parece ser um sujeito extremamente decente. Mas tem uma hora que a decência não sustenta, tem que cobrar o desenvolvimento. Dialogar, para ter resultados e não ficar assistindo passivamente - finalizou.