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futebol

Ex-CSA, Jorge Fellipe comenta sobre a carreira em Cingapura no LC Sailors

Jorge Fellipe, ex-zagueiro do CSA, atualmente joga no LC Sailors, da Cingapura, e atua há anos fora do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 20:11

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 20:11

Crédito: Divulgação / LC Sailors
O zagueiro Jorge Fellipe, de 32 anos, é um dos grandes atletas brasileiros que apresenta relevante experiência no futebol nacional e internacional. Hoje, o atleta se encontra no LC Sailors, disputando a S-League, na Singapura. Mas sempre se recorda do seu longo período pelo futebol brasileiro.- Sinto saudades dessa época! Foram 10 anos jogando por clubes do Brasil. O campeonatos nacionais são extremamente disputados. Foram por esses campeonatos que me formei como atleta e como homem, amadureci e tive a oportunidade de buscar novas horizontes, vindo para o exterior. Na época, fui para Portugal, que foi minha primeira experiência fora do Brasil - declarou o jogador. No Brasil, o jogador já vestiu as cores do Juventude, Paysandu, Figueirense, América-RN, CSA, entre outros tradicionais clubes do país.
Antes de viajar rumo a Cingapura, o zagueiro passou por outros times do exterior, como Portugal, quando jogou pelo CD Aves e Farense, em 2018. Além disso, passou pela Arábia Saudita, defendendo o Damac e Al-Ta'ee, em 2019 e 2020, respectivamente.
- Jogar fora do Brasil também foi uma das grandes realizações da minha carreira. Sou feliz demais! E acredito ser importante para todo atleta ir atrás desse objetivo de ter uma experiência fora do país. Para mim, foi e está sendo essencial - concluiu.

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