Ex-CSA, Jorge Fellipe comenta sobre a carreira em Cingapura no LC Sailors

O zagueiro Jorge Fellipe, de 32 anos, é um dos grandes atletas brasileiros que apresenta relevante experiência no futebol nacional e internacional. Hoje, o atleta se encontra no LC Sailors, disputando a S-League, na Singapura. Mas sempre se recorda do seu longo período pelo futebol brasileiro.- Sinto saudades dessa época! Foram 10 anos jogando por clubes do Brasil. O campeonatos nacionais são extremamente disputados. Foram por esses campeonatos que me formei como atleta e como homem, amadureci e tive a oportunidade de buscar novas horizontes, vindo para o exterior. Na época, fui para Portugal, que foi minha primeira experiência fora do Brasil - declarou o jogador. No Brasil, o jogador já vestiu as cores do Juventude, Paysandu, Figueirense, América-RN, CSA, entre outros tradicionais clubes do país.