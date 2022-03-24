Ex-Cruzeiro, com passagem pela seleção uruguaia, visa retomada em clube capixaba

O uruguaio Gonzalo Latorre, mesmo com pouca idade, possui uma grande experiências dentro do futebol. O atleta começou nas divisões de base do Peñarol, passou pelo Cruzeiro e já defendeu a camisa da sua seleção nacional. Em nova fase, o atacante vislumbra ascender no esporte defendendo a Desportiva Ferroviária (ES). Latorre contou como foi chegar no clube capixaba: -Quando surgiu a oportunidade de voltar ao Brasil, não pensei duas vezes. É um país que eu tenho um carinho enorme, já tive a chance de jogar por aqui e fiquei muito feliz em poder voltar. A Desportiva me apresentou um projeto legal e estou muito engajado com o planejamento do clube-, disse o jogador.
Pelas boas atuações nas seleções de base do Uruguai, Gonzalo atraiu os olhares do Cruzeiro e foi contratado. Com o retorno ao futebol brasileiro após alguns anos, o atacante quer viver sua melhor fase e montou planos para a temporada da equipe capixaba:
-Vinha me preparando muito para esse novo desafio. Me sinto pronto para fazer uma grande temporada. Acredito que ainda tenho muito para evoluir e penso que posso ajudar bastante a equipe da Desportiva. Espero que 2022 seja um ano de muitas conquistas e que eu possa ter uma grande sequência-, finaliza Latorre.