Ex-Cruzeiro, com passagem pela seleção uruguaia, visa retomada em clube capixaba

O uruguaio Gonzalo Latorre, mesmo com pouca idade, possui uma grande experiências dentro do futebol. O atleta começou nas divisões de base do Peñarol, passou pelo Cruzeiro e já defendeu a camisa da sua seleção nacional. Em nova fase, o atacante vislumbra ascender no esporte defendendo a Desportiva Ferroviária (ES). Latorre contou como foi chegar no clube capixaba: -Quando surgiu a oportunidade de voltar ao Brasil, não pensei duas vezes. É um país que eu tenho um carinho enorme, já tive a chance de jogar por aqui e fiquei muito feliz em poder voltar. A Desportiva me apresentou um projeto legal e estou muito engajado com o planejamento do clube-, disse o jogador.