Ex-CRB, Erik espera grande temporada com o Vitória em 2022

Um dos contratados pela diretoria do Vitória para esta temporada, o atacante Erik espera fazer um grande ano com a camisa do clube baiano. Segundo o jogador, com passagem pelo CRB, sua meta é fazer um 2022 de alto nível.- Estou muito focado e motivado para fazer um grande ano no Vitória, um clube gigante, com uma torcida que sempre está presente. Vou trabalhar muito para honrar essa camisa até o fim e para construir uma história de títulos e bons resultados no clube. Esse é meu objetivo - disse.