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futebol

Ex-CRB, Erik espera grande temporada com o Vitória em 2022

Atacante chega ao Leão em busca de uma grande trajetória com títulos e boas vitórias...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 15:33

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 15:33

Um dos contratados pela diretoria do Vitória para esta temporada, o atacante Erik espera fazer um grande ano com a camisa do clube baiano. Segundo o jogador, com passagem pelo CRB, sua meta é fazer um 2022 de alto nível.- Estou muito focado e motivado para fazer um grande ano no Vitória, um clube gigante, com uma torcida que sempre está presente. Vou trabalhar muito para honrar essa camisa até o fim e para construir uma história de títulos e bons resultados no clube. Esse é meu objetivo - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo que vem sendo formado é muito forte e tem tudo para ter uma grande temporada no rubro-negro.- O elenco que vem sendo formado, aliado ao trabalho da comissão técnica, tem tudo para fazer um grande ano em 2022. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos este ano - completou.
Crédito: Foto:Divulgação/Vitória

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