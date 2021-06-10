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Ex-Coritiba, Nathan completa dois meses nos Estados Unidos, e valoriza sequência de jogos

Jogador brasileiro que atuou no Coritiba está emprestado ao San Antonio FC, do Estados Unidos, há dois meses...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 19:44

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 19:44

Crédito: Divulgação/San Antonio
No último dia 01 de junho, o atacante Nathan completou dois meses nos Estados Unidos como jogador do San Antonio FC. O atleta que, nesta quarta-feira, completou 22 anos foi emprestado pelo Coritiba para a equipe norte-americana.
Veja a tabela da EurocopaEm sua primeira experiência internacional, Nathan já conquistou o seu espaço e teve ótimo começo. Das seis partidas do San Antonio na USL Championship, o jovem atacante esteve em campo em cinco oportunidades. O único jogo que ele ficou ausente foi cumprindo suspensão. Além da sequência de partidas, Nathan se orgulha também da invencibilidade. São duas vitórias e três empates na USL.
- Acredito que todo jogador precisa de uma sequência para demonstrar o seu futebol. Estou tendo essa sequência e crescendo de produção a cada jogo. O fato de não ter sido derrotado também ajuda bastante. Isso demonstra que estou no caminho certo, pois trabalho muito para atingir bons resultados com a minha equipe - ressaltou o atacante.
O San Antonio ocupa o quarto lugar da sua chave e está distante quatro pontos do Rio Grande Valley, líder do grupo. Nathan crê que ele e os seus companheiros podem terminar a primeira fase da USL na ponta da tabela.
- Nosso planejamento é jogo a jogo. São sete equipes na chave, então toda a partida é um confronto direto. Demonstramos nesta largada que podemos sim alcançar essa liderança e vamos em busca deste objetivo - destacou o camisa 7 da equipe.
Com dois meses em solo norte-americano, Nathan valorizou a oportunidade de atuar no país.
- Esses primeiros dois meses tem sido de um grande crescimento pessoal em todos os sentidos. Tanto cultural, como na adaptação com a língua e com a alimentação. Cheguei disposto a ouvir e aprender com todos aqui. Estou feliz com essa oportunidade em minha carreira - finalizou.

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