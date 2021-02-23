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futebol

Ex-Corinthians, zagueiro Diogo Silva comemora estreia na primeira divisão de Portugal

Zagueiro brasileiro do Gil Vicente fez a sua estreia em Portugal na vitória contra o Santa Clara por 1 a 0...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 16:13
Crédito: Divulgação/Gil Vicente
O último final de semana foi especial para o zagueiro Diogo Silva. Atualmente defendendo o Gil Vicente, equipe da primeira divisão de Portugal, o brasileiro fez a sua estreia com a camisa do novo time na vitória da sua equipe contra o Santa Clara, por 1 a 0.
Veja a tabela do PortuguêsDiogo chegou ao Gil Vicente no início da temporada, porém sofreu uma grave lesão muscular e só agora pôde fazer a sua estreia no último final de semana. O defensor comemorou o primeiro jogo pelo Gil Vicente.
- Foi satisfatória, não pulei nenhuma parte da recuperação, então estava e estou pronto para ajudar a equipe em campo. É um sonho poder jogar em uma grande liga europeia. Uma sensação muito boa - comemorou.
Diogo Silva foi revelado nas categorias de base do Corinthians, mas não chegou a jogar pela equipe profissional do Timão. Antes de defender o Gil Vicente, o zagueiro teve uma passagem de destaque pelo Ypiranga, do Rio Grande do Sul. Após estrear, Diogo fala em buscar o seu espaço e destaca a qualidade do grupo.
- Temos um grupo muito qualificado, onde todos se empenham em buscar seus espaços, e não será diferente comigo. Tenho trabalhando muito forte para poder conseguir as oportunidades. Espero que possam surgir novas oportunidades - concluiu.

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