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Ex-Corinthians, volante Jocinei anuncia saída do Imperatriz-MA

O jogador de 30 anos, que chegou ao clube no início da Série C do Brasileirão, disputou seis jogos e marcou dois pela equipe Maranhense. Ele quer ficar mais perto de sua família...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 19:34

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 19:34

Crédito: Divulgação/Imperatriz
O volante Jocinei, ex-Corinthians, anunciou a sua saída do Imperatriz. O jogador de 30 anos, que chegou ao clube no início da Série C do Brasileirão, disputou seis jogos e marcou dois com a camisa da equipe Maranhense. O meio-campista justificou os motivos que culminaram na sua saída do clube.
- Com esse problema todo que o mundo todo está vivendo, isso afeta a gente. Minha esposa está grávida, então penso em está mais perto dela nesse momento, dando suporte necessário que ela precisar. Foi uma experiência boa no Imperatriz. Saio de cabeça erguida - disse.
Além do Corinthians, Jocinei vestiu a camisa da Portuguesa, Sampaio Corrêa, Figueirense, entre outros. No primeiro semestre, o volante disputou o Paulistão pelo Santo André. Mesmo deixando o clube, ele segue sendo o artilheiro do Imperatriz na série C, como dois tentos em seis partidas disputadas.
- Foi uma experiência importante na minha carreira. Sempre dei o meu melhor dentro de campo para ajudar a equipe. Fico feliz de me despedir sendo o artilheiro da equipe na competição. Ficarei na torcida por todos os meus companheiros, para que eles possam sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento - completou.

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