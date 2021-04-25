Ex-Corinthians, Sidcley pode conquistar título ucraniano pelo Dínamo de Kiev neste domingo

Crédito: Divulgação/Dinamo Kyiv

O lateral-esquerdo Sidcley pode comemorar mais um título no futebol ucraniano neste domingo, contra o Inhulets. Depois de ser bicampeão da Supercopa da Ucrânia (2018-2019), agora ele pode levantar a taça do Campeonato nacional. Basta uma vitória e o Dínamo de Kiev faz a festa. Outras combinações de resultado também dão o título para os Branco-Azulados.TABELA> Veja a tabela da Europa League clicando aqui

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- Queremos muito esse título. Podemos conquistar a 16ª taça do clube nesse campeonato, o que dará muitas alegrias ao nosso torcedor. Na última rodada, ganhamos do maior rival e isso nos dá uma motivação a mais. Vamos jogar com muita seriedade e tentarmos mais um título para a história da agremiação – afirmou Sidcley.

Desde que retornou de empréstimo do Corinthians, no início deste ano, o lateral entrou em campo sete vezes pelo Dínamo e marcou um gol.