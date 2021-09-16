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futebol

Ex-Corinthians, Junior Sornoza marca golaço à lá futsal

Meio-campista é um dos destaques da equipe e foi eleito melhor em campo na vitória sobre a Universidad Católica...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 16:21
Crédito: Divulgação/Independiente del Valle
O meio-campista do Independiente del Valle, Junior Sornoza, ex-Corinthians, vive um grande momento na atual temporada, após vestir a camisa da seleção equatoriana, nos últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, Sornoza brilhou na vitória do del Valle, pelo campeonato equatoriano.
+ Rodrygo brilha e Real Madrid vence a Inter de Milão nos minutos finais pela Champions LeagueA equipe do Independiente del Valle venceu o Universidad Católica, por 3 a 1, em jogo realizado pela 22ª rodada do campeonato equatoriano. Sornoza abriu o placar para sua equipe, marcando um belíssimo gol à lá jogada de futsal. O camisa 11 do Independiente del Valle, fez bonita jogada dentro da área adversária e deu um drible seco no goleiro Cuero, e depois com o gol aberto só empurrou para dentro das redes.
Após a partida, o meio-campista recebeu prêmio de melhor em campo e comemorou o resultado positivo fora de casa.
- Fico feliz pelo reconhecimento, porém muito satisfeito pela vitória de nossa equipe, onde somamos mais três pontos no campeonato e mantivemos a liderança. Em relação ao gol a jogada foi bem construída, tive a felicidade em marcar o gol que deu início ao nosso triunfo, comentou Sornoza - declarou.
Com a vitória a equipe do Independiente del Valle, manteve-se na liderança do campeonato com 19 pontos. Vale destacar que Sornoza, ainda pertence ao Corinthians.

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