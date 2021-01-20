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Ex-Corinthians, Gustavo Tocantins celebra gol e liderança em Portugal

Atualmente defendendo o Torreense, da terceira divisão do país, atacante foi decisivo na partida contra o Loures, quando marcou o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 18:55

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:55

Crédito: Divulgação/Torreense
O atacante Gustavo Tocantins teve um final de semana iluminado em Portugal. Atualmente defendendo o Torreense, da terceira divisão do país, ele foi decisivo na partida contra o Loures, quando marcou o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo. O jogador, ex-Corinthians, destacou a importância do gol.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui
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- Foi um gol decisivo e muito necessário para garantir a nossa vitória diante de um adversário muito difícil. Sempre é bom marcar gols importantes, mas o mais importante é vencer as partidas e conquistar os pontos - comemorou.
Na atual temporada, Gustavo Tocantins soma quatro gols em 16 jogos. O Torreense é atualmente líder do grupo F do Campeonato de Portugal. O atacante brasileiro falou sobre o momento da equipe e destacou que apesar da liderança, a equipe ainda não ganhou nada e segue com o foco nos objetivos.
- Nossa equipe vem vivendo momentos maravilhosos, mas sabemos que ainda não ganhamos nada. Temos que manter a vontade de vencer e a determinação no máximo nível para que possamos conseguir os nossos objetivos na temporada - concluiu.

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