Ex-Corinthians, Gustavo Tocantins celebra gol e liderança em Portugal

Crédito: Divulgação/Torreense

O atacante Gustavo Tocantins teve um final de semana iluminado em Portugal. Atualmente defendendo o Torreense, da terceira divisão do país, ele foi decisivo na partida contra o Loures, quando marcou o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo. O jogador, ex-Corinthians, destacou a importância do gol.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui

GALERIA> Ranking aponta os 50 melhores clubes de 2020; veja lista

- Foi um gol decisivo e muito necessário para garantir a nossa vitória diante de um adversário muito difícil. Sempre é bom marcar gols importantes, mas o mais importante é vencer as partidas e conquistar os pontos - comemorou.

Na atual temporada, Gustavo Tocantins soma quatro gols em 16 jogos. O Torreense é atualmente líder do grupo F do Campeonato de Portugal. O atacante brasileiro falou sobre o momento da equipe e destacou que apesar da liderança, a equipe ainda não ganhou nada e segue com o foco nos objetivos.