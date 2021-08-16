Ex-Corinthians, Gustagol brilha com gol e assistência em vitória do Jeonbuk; veja o vídeo

O atacante brasileiro Gustagol, ex-Corinthians e Fortaleza, segue em destaque no Jeonbuk, da Coréia do Sul. Em partida contra o FC Seoul, o jogador foi decisivo, marcando um gol e concedendo uma assistência na vitória por 3 a 2 de sua equipe.
Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:20
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados