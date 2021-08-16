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Ex-Corinthians, Gustagol brilha com gol e assistência em vitória do Jeonbuk; veja o vídeo

Atacante foi decisivo na vitória por 3 a 2 do Jeonbuk sobre o FC Seoul com uma assistência e um gol no duelo válido pela K-League de 2021
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Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 18:20
O atacante brasileiro Gustagol, ex-Corinthians e Fortaleza, segue em destaque no Jeonbuk, da Coréia do Sul. Em partida contra o FC Seoul, o jogador foi decisivo, marcando um gol e concedendo uma assistência na vitória por 3 a 2 de sua equipe.

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