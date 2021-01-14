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Ex-Corinthians faz balanço positivo de primeiro ano no Japão e mira acesso para J-League em 2021

Matheus Vidotto falou sobre a adaptação no futebol e
revelou que fora de campo foi mais difícil...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 09:50

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:50

Crédito: Divulgação
Contratado pelo Tokyo Verdy no início da temporada passada, Matheus Vidotto fez sucesso em sua primeira experiência internacional. O goleiro de 27 anos chegou ao Japão e rapidamente conquistou seu espaço, ganhando a titularidade e participando de 37 jogos em 2020, se firmando como um dos destaques da equipe no ano. Ele falou um pouco sobre a adaptação dentro e fora de campo, que foi facilitada pelos companheiros com mais tempo de casa, como o atacante Leandro, que já está há mais de uma década no país e o lateral-direito Klebinho.
- Pessoalmente foi uma temporada muito boa, joguei quase todos os jogos, tive um bom desempenho individual, mas infelizmente não conseguimos ficar entre os dois primeiros. A adaptação dentro de campo foi mais difícil do que fora. O futebol japonês é muito diferente do resto do mundo. Os jogadores aqui são muito rápidos, então você tem que estar atento 100% do tempo. Fora de campo foi tranquilo graças ao nosso "pai". O Leandro jogou 15 anos fora, 12 deles no Japão, então ele não deixou eu e o Klebinho passarmos dificuldades aqui. Na quarentena ficamos a maior parte dos dias na casa dele, e ele nos ajudou muito dentro e fora de campo - conta Matheus, que teve seu contrato renovado com os japoneses.Cria do Corinthians, o jovem também teve uma passagem pelo Figueirense antes de acertar com o Tokyo Verdy. Único goleiro brasileiro na J-League, Matheus Vidotto iniciou a carreira internacional no Japão e fez um balanço positivo do primeiro ano no país, agradecendo ao reconhecimento dos torcedores e da direção do clube:
- Foi um objetivo alcançado. O Japão não tem nenhum goleiro brasileiro, se não me engano eu sou o único, então é uma responsabilidade enorme representar um País com tantos goleiros de qualidade. Fico feliz pelo apoio dos fãs e pelo reconhecimento da diretoria, espero fazer muito mais em 2021.
Para a nova temporada, o objetivo de Matheus Vidotto e do Tokyo Verdy é um só: o acesso para a J-League. Um dos clubes mais tradicionais do país, o Tokyo Verdy está atualmente na J2, que é a liga de acesso e a meta já foi traçada pelo goleiro brasileiro.
- J1. O Verdy é um clube mundialmente conhecido, já foi o maior clube do Japão, não pode estar jogando a J2. Esse ano eu espero que o clube inteiro se junte pra sair dessa situação e devolver o clube pra onde ele pertence.

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