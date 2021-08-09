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futebol

Ex-Corinthians e Palmeiras, zagueira Janaína Queiroz é anunciada pelo Famalicão

Zagueira brasileira que atuou por gigantes paulistas no Brasil foi anunciada pelo Famalicão de Portugal neste sábado...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:06

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 15:06
Crédito: Divulgação/Famalicão
O mercado de transferências na Europa segue agitado. No último sábado, a zagueira Janaína Queiroz foi anunciada pelo Famalicão, equipe da primeira divisão do futebol português. Essa será a segunda passagem de Janaína pelo futebol de Portugal. Entre 2017 e 2019, a brasileira defendeu o Braga, onde conquistou a Taça de Portugal, Campeonato Nacional e a Supertaça. Janaína comemorou a sua chegada ao Famalicão.
Veja a tabela do Português- Estou muito feliz com essa minha chegada ao Famalicão. Me apresentaram um projeto muito bom e comprometido com o crescimento do futebol feminino. Temos uma boa estrutura, a diretoria está sempre muito próxima de nós jogadores, isso é muito importante - disse.
No Brasil, Janaína Queiroz tem passagem por diversas grandes equipes. Ela iniciou a sua carreira no Santos, em 2008. Ainda defendeu o Corinthians, Palmeiras, São José, Caucaia, Osasco Audax e mais recentemente atuou pelo Grêmio. Aos 33 anos, Janaína espera ajudar o Famalicão na busca pelos objetivos da temporada.
- Estou muito comprometida com o projeto do clube e com todo o grupo. Espero ajudar da melhor forma possível a equipe. Sabemos que a temporada não será fácil, temos fortes adversários e vamos precisar fazer uma grande temporada para conseguirmos os nossos objetivos - concluiu.

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