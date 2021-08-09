Ex-Corinthians e Palmeiras, zagueira Janaína Queiroz é anunciada pelo Famalicão

Crédito: Divulgação/Famalicão

O mercado de transferências na Europa segue agitado. No último sábado, a zagueira Janaína Queiroz foi anunciada pelo Famalicão, equipe da primeira divisão do futebol português. Essa será a segunda passagem de Janaína pelo futebol de Portugal. Entre 2017 e 2019, a brasileira defendeu o Braga, onde conquistou a Taça de Portugal, Campeonato Nacional e a Supertaça. Janaína comemorou a sua chegada ao Famalicão.

Veja a tabela do Português- Estou muito feliz com essa minha chegada ao Famalicão. Me apresentaram um projeto muito bom e comprometido com o crescimento do futebol feminino. Temos uma boa estrutura, a diretoria está sempre muito próxima de nós jogadores, isso é muito importante - disse.

No Brasil, Janaína Queiroz tem passagem por diversas grandes equipes. Ela iniciou a sua carreira no Santos, em 2008. Ainda defendeu o Corinthians, Palmeiras, São José, Caucaia, Osasco Audax e mais recentemente atuou pelo Grêmio. Aos 33 anos, Janaína espera ajudar o Famalicão na busca pelos objetivos da temporada.