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futebol

Ex-Corinthians é o novo companheiro de Rooney na Inglaterra

Kazim Richards ainda defendeu o Coritiba, mas não teve destaque no Brasil. Atacante balançou as redes somente cinco vezes...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 14:46

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:46

Crédito: Kazim Richards vai jogar ao lado do maior artilheiro da seleção inglesa (Divulgação/Derby County
O Derby County, time que conta com o craque inglês Wayne Rooney no elenco, anunciou um novo reforço bastante conhecido do torcedor brasileiro: Colin Kazim Richards. Com passagens por Corinthians e Coritiba, o atacante retorna à Inglaterra após sete anos longe.O Derby County é o atual 21º da Championship, a segunda divisão inglesa, que possui 24 equipes. Revelado pelo Bury, Kazim Richards já atuou em diferentes países, além do Brasil. O jogador de 34 anos tem no currículo clubes da Grécia, Holanda, Turquia, Escócia, França e México.
Apesar de ter nascido na Inglaterra, o atacante possui nacionalidade turca e já defendeu a seleção em 34 oportunidades, com dois gols marcados. Pelo Corinthians, foram 33 jogos e somente duas bolas nas redes. No Coxa, o jogador entrou em campo 25 vezes e marcou três gols.

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