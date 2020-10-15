Ex-Corinthians é o novo companheiro de Rooney na Inglaterra

O Derby County, time que conta com o craque inglês Wayne Rooney no elenco, anunciou um novo reforço bastante conhecido do torcedor brasileiro: Colin Kazim Richards. Com passagens por Corinthians e Coritiba, o atacante retorna à Inglaterra após sete anos longe.O Derby County é o atual 21º da Championship, a segunda divisão inglesa, que possui 24 equipes. Revelado pelo Bury, Kazim Richards já atuou em diferentes países, além do Brasil. O jogador de 34 anos tem no currículo clubes da Grécia, Holanda, Turquia, Escócia, França e México.