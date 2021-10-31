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Ex-Corinthians e Flu, Douglas marca e PAOK vence no Campeonato Grego

Volante converte pênalti e fecha goleada sobre Apollon por 4 a 1, em Salonica...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 21:53

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 21:53

Crédito: Divulgação/PAOK
Com um gol de pênalti do volante Douglas Augusto, ex-Fluminense e Corinthians, o PAOK derrotou o Apollon Smirnis, por 4 a 1, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Grego, em casa. O meio-campista marcou seu segundo gol no Campeonato Grego.
O time de Douglas abriu o placar logo aos 4 minutos, com o atacante Shwab, também de pênalti. O Apollon empatou aos 14 minutos, mas Seiderski, aos 22 do segundo tempo, Michailidis, aos 27, e Douglas, já nos acréscimos, decretaram a goleada do PAOK.
Agora, o Alvinegro da Grécia é o segundo lugar, com 16 pontos, quatro atrás do Olympiacos. O próximo desafio do PAOK será a partida contra o Compenhagen, na próxima quinta-feira (04/10) pela Liga Conferência Uefa.
-Depois de um bom início acabamos cedendo o empate, mas conseguimos voltar bem do intervalo e alcançar essa vitória, que nos manteve nas primeiras posições e na cola do líder Olympiakos. Graças a Deus tenho vivido bons momentos desde a minha chegada ao PAOK e fico feliz por ter conseguido contribuir novamente no dia de hoje com esse gol. Conquistamos a Copa da Grécia na temporada passada e nosso objetivo é ter uma época novamente vitoriosa-disse Douglas.

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