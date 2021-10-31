Ex-Corinthians e Flu, Douglas marca e PAOK vence no Campeonato Grego

Crédito: Divulgação/PAOK

Com um gol de pênalti do volante Douglas Augusto, ex-Fluminense e Corinthians, o PAOK derrotou o Apollon Smirnis, por 4 a 1, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Grego, em casa. O meio-campista marcou seu segundo gol no Campeonato Grego.

O time de Douglas abriu o placar logo aos 4 minutos, com o atacante Shwab, também de pênalti. O Apollon empatou aos 14 minutos, mas Seiderski, aos 22 do segundo tempo, Michailidis, aos 27, e Douglas, já nos acréscimos, decretaram a goleada do PAOK.

Agora, o Alvinegro da Grécia é o segundo lugar, com 16 pontos, quatro atrás do Olympiacos. O próximo desafio do PAOK será a partida contra o Compenhagen, na próxima quinta-feira (04/10) pela Liga Conferência Uefa.