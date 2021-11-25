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futebol

Ex-Corinthians e Flamengo, goleiro Felipe é reforço do Taubaté

Goleiro é um dos novos jogadores do Burro para a Série A2 do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 19:13

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 19:13

O Taubaté acertou os trâmites para a contratação do goleiro Felipe, que chega ao Joaquinzão para a briga pelo acesso para a elite do futebol paulista. O arqueiro tem passagens de destaque por Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro.
Com um currículo recheado de grandes clubes, Felipe ganhou notoriedade no Corinthians, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e também no Flamengo, onde também venceu a Copa do Brasil. Ao todo, foram oito temporadas e mais de 350 partidas vestindo as camisas dos dois times de maior torcida do país.
Felipe também atuou por equipes como Vitória, Bragantino e Figueirense. Nas últimas temporadas, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, somando mais de 50 partidas como titular pelo time paraibano nos dois últimos anos.
O experiente arqueiro é um dos reforços confirmados pelo Burro da Central para 2022, na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A pré-temporada para a competição se inicia nos próximos dias.
Crédito: (Foto:PauloSergio/Lancepress!

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