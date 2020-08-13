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futebol

Ex-Corinthians, André Luís lidera artilharia na Coreia do Sul

Brasileiro tem média de 0,8 gols por jogo e aparece no topo dos que mais marcaram
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LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 18:26

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:26

Crédito: André Luís é destaque do vice-líder da Coreia do Sul (Divulgação
Na segunda colocação da K-League 2, a segunda divisão do Campeonato Coreano, o Daejeon FC pode se orgulhar da boa campanha que vem fazendo até aqui, e isso se deve principalmente a um nome: André Luís.
Contratado em definitivo nessa temporada, o atacante ex-Corinthians é o grande destaque da equipe sul-coreana. Com 11 gols na Liga e um gol na Copa, André lidera a artilharia, com 12 gols marcados em 15 jogos, uma média de 0,8 gols por jogo.
- Tudo que vem acontecendo é fruto do meu trabalho, durante a quarentena eu foquei bastante na parte física, queria estar 100% quando o jogos voltassem, e graças a Deus eu estou conseguindo mostrar isso em campo, com muita humildade e pés no chão - disse o camisa 10, antes de completar:
- O clube e meus companheiros tem me dado confiança suficiente para me sentir a vontade dentro de campo, apesar de culturas diferentes, o elenco é unido e essa é a nossa grande força. Vamos com tudo em busca dos títulos dessa temporada - concluiu André.

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