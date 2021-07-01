Ex-Confiança, Reis fala sobre adaptação e traça metas na Ásia

Crédito: Reis em ação com a camisa doGwangju FC, da Coreia do Sul(Divulgação/Gwangju

Após fazer uma temporada com estatísticas a seu favor no ano passado, tendo 55 partidas e 17 gols, Reis se transferiu para o Gwangju FC, na Coreia do Sul. Ao contrário de muitos brasileiros que optam pelo mercado português devido à facilidade do idioma, o atacante falou que já se acostumou com a comunicação, comida e outras diferenças em relação ao nosso país. Além disso, o jogador destacou de uma forma positiva o que esta vivenciando na carreira.

+ Confira e simule a tabela da Eurocopa- A adaptação aqui tem sido muito boa. Culinária e idioma já não são problemas como antes, estou fazendo amizades também. É um desafio na minha vida, mas estou sabendo lidar bem com tudo isso e curtindo cada momento dessa experiência incrível. Estou feliz também e motivado para fazer uma grande temporada - ponderou .

Questionado sobre seu retorno ao Brasil em breve, Reis brincou e falou que voltaria apenas para uma situação.

- Não pretendo voltar por agora, se for retornar será apenas para férias (risos). Tenho dois anos de contrato com Gwangju FC e pretendo cumprir. É um clube muito organizado e é difícil de vermos isso nos dias atuais - afirmou.

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Acostumado a jogar a Série B no Brasil, Reis concluiu falando sobre a competição e o equilíbrio. Para o atacante, os clubes têm que fazer além do que fizeram no passado com títulos e glórias.