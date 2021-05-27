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Ex-companheiros de Independiente, Benítez e Rigoni já 'se arriscaram' juntos na música! Veja o vídeo

A dupla argentina, que se reencontrará no São Paulo, protagonizou vídeo cantando a música 'Volverte a ver', do grupo Marama, em 2016, quando defendiam o Independiente...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 16:43

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 16:43
Crédito: Reprodução
O São Paulo contratou o argentino Emiliano Rigoni, que assinou por três anos com o time paulista. Com isso, uma dupla de argentinos pode voltar a se encontrar, dessa vez no Tricolor: Martín Benítez e Rigoni podem voltar a jogar juntos.
Atualmente jogando no São Paulo, o Benítez foi colega de equipe de Rigoni no Independiente, da Argentina. Em 2017, ambos fizeram parte do elenco que se sagrou campeão da Copa Sul-Americana. Benítez esteve presente no título, embora seu companheiro tenha ido embora poucos meses antes, em agosto.Pedido pessoal de Hernán Crespo, com o aval do coordenador de futebol Muricy Ramalho, Rigoni pode chegar para somar ao ataque e ao setor de criação do Tricolor.
Não se sabe como será seu rendimento na equipe, mas o que é certo é que terá um grande companheiro a sua espera e não deve faltar entrosamento e nem música para a dupla argentina do São Paulo.

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