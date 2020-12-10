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futebol

Ex-companheiro relembra treinos com CR7: 'Era como uma guerra'

Berbatov atuou ao lado do português no Manchester United e elogiou o camisa sete da Juventus por conta da sua dedicação e nível de competitividade que transmitia ao time...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 13:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 13:35

Crédito: Cristiano Ronaldo ascendeu para o futebol no Manchester United (AFP
Dimitar Berbatov concedeu uma entrevista ao portal da “Betfair” e lembrou dos tempos em que trabalhou ao lado de Cristiano Ronaldo no Manchester United. O búlgaro comentou sobre o nível de comprometimento do português no dia a dia e como o nível de competitividade nos Diabos Vermelhos era alto.
- Treinar com ele era como uma guerra, pois não pensava em outra coisa que não fosse ganhar tudo, até os pequenos jogos que organizávamos. Mas isso não era ruim, pelo contrário. Cristiano era um bom companheiro que aumentava a atmosfera de competitividade da equipe.
O aposentado também contou sobre como o atleta se cuidava até em momento de lazer junto dos companheiros.
- Nas festas de Natal que fazíamos, os jogadores se divertiam muito, mas com profissionalismo. Jamais o vi beber nem nesses dias. Se cuidava de modo extremo. Chegava para treinar e ele já estava na academia. Estava determinado a ser o melhor.
O craque teve muito sucesso no Manchester United, onde conquistou seu primeiro prêmio de melhor jogador da temporada. Após sua história na Inglaterra, o astro foi contratado pelo Real Madrid, equipe por qual conquistou os principais títulos de sua carreira e atingiu marcas impressionantes.

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