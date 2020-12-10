Ex-companheiro relembra treinos com CR7: 'Era como uma guerra'

Crédito: Cristiano Ronaldo ascendeu para o futebol no Manchester United (AFP

Dimitar Berbatov concedeu uma entrevista ao portal da “Betfair” e lembrou dos tempos em que trabalhou ao lado de Cristiano Ronaldo no Manchester United. O búlgaro comentou sobre o nível de comprometimento do português no dia a dia e como o nível de competitividade nos Diabos Vermelhos era alto.

- Treinar com ele era como uma guerra, pois não pensava em outra coisa que não fosse ganhar tudo, até os pequenos jogos que organizávamos. Mas isso não era ruim, pelo contrário. Cristiano era um bom companheiro que aumentava a atmosfera de competitividade da equipe.

O aposentado também contou sobre como o atleta se cuidava até em momento de lazer junto dos companheiros.

- Nas festas de Natal que fazíamos, os jogadores se divertiam muito, mas com profissionalismo. Jamais o vi beber nem nesses dias. Se cuidava de modo extremo. Chegava para treinar e ele já estava na academia. Estava determinado a ser o melhor.