Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-companheiro elogia Ronald Koeman, novo técnico do Barça

Eusebio Sacristán afirmou que holandês é competitivo, seguro, confiante e líder e que passa todas essas características para as equipes em que treinou na carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 09:15

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 09:15

Crédito: AFP
Eusebio Sacristán, ex-companheiro de Ronald Koeman no time dirigido por Johan Cruyff, elogiou o novo técnico do Barcelona em entrevista ao programa “El Partidazo de COPE”. O espanhol afirmou que o holandês é um líder nato e que vai inspirar os jogadores, assim como fazia com os colegas de vestiário quando era atleta.
- Koeman sempre demonstra competitividade, segurança e confiança. Sempre demonstrou uma grande personalidade e liderança dentro do vestiário. Essas características são as que aplica em suas equipes.O colega também comentou sobre as possíveis decisões que Koeman terá que tomar com o atual elenco, uma vez que muitos nomes talvez não continuem em um futuro breve na equipe e uma reconstrução seja feita.
- É um tema delicado. Apesar do que aconteceu com o último resultado, deve saber que são jogadores que deram muito ao Barça e que têm que sair bem. Vejo Ronald (Koeman) com uma personalidade forte suficiente para tomar decisões, embora ele fará com que saiam pela porta da frente, como ele saiu.
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, declarou que apenas oito atletas do Barcelona são indispensáveis e não citou grandes nomes do plantel, como Busquets, Piqué, Alba e Sergi Roberto. Koeman terá a difícil missão de recuperar o prestígio do clube catalão após a vergonhosa derrota por 8 a 2 contra o Bayern na Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados