Ex-companheiro elogia Ronald Koeman, novo técnico do Barça

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Eusebio Sacristán, ex-companheiro de Ronald Koeman no time dirigido por Johan Cruyff, elogiou o novo técnico do Barcelona em entrevista ao programa “El Partidazo de COPE”. O espanhol afirmou que o holandês é um líder nato e que vai inspirar os jogadores, assim como fazia com os colegas de vestiário quando era atleta.

- Koeman sempre demonstra competitividade, segurança e confiança. Sempre demonstrou uma grande personalidade e liderança dentro do vestiário. Essas características são as que aplica em suas equipes.O colega também comentou sobre as possíveis decisões que Koeman terá que tomar com o atual elenco, uma vez que muitos nomes talvez não continuem em um futuro breve na equipe e uma reconstrução seja feita.

- É um tema delicado. Apesar do que aconteceu com o último resultado, deve saber que são jogadores que deram muito ao Barça e que têm que sair bem. Vejo Ronald (Koeman) com uma personalidade forte suficiente para tomar decisões, embora ele fará com que saiam pela porta da frente, como ele saiu.