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Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo diz que português pode deixar o Manchester United

Em entrevista à 'Betfair', búlgaro Dimitar Berbatov afirma que camisa 7 está acostumado a jogar a Champions League e uma não classificação pode fazer com que ele deixe o clube...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 16:09
Ameaçado de não conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League, o Manchester United pode ficar sem Cristiano Ronaldo caso a classificação realmente não seja conquistada. Pelo menos é o que garante o ex-jogador Dimitar Berbatov, que atuou nos Red Devils entre 2008 e 2012.Em entrevista à "Betfair", o búlgaro afirmou que o português está habituado a jogar a competição e que isso pode pesar contra o clube britânico.
- Ficaria muito feliz se ele continuasse, mas, se ele decidir sair, não posso o recriminar. Quando um jogador está acostumado a jogar a Liga dos Campeões todos os anos da carreira e, de repente, fica sem essa competição é difícil de aceitar - declarou Berbatov.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Berbatov falou ainda sobre a forma física de CR7, que mesmo aos 37 anos consegue atuar em alto nível. Segundo o jogador, vai depender apenas do português uma permanência no Old Trafford.
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- Estar nesta forma aos 37 anos mostra que trata muito bem dele. O Cristiano mostrou que, mesmo com esta idade, consegue jogar na Premier League. O estilo de jogo dele, agora, é diferente, mas os gols continuam a ser uma constante e cumpre a função dele, que é marcar. Tem mais um ano de contrato e terá de ser ele a decidir se quer, ou não, continuar - finalizou.
Crédito: BerbatovcomCristianoRonaldo,RooneyeFerdinandnoManchesterUnitedem2009(Foto:ANDREWYATES/AFP

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