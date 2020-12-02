Ex-companheiro de Bruno Fernandes revela que português carecia de técnica e intensidade na Itália

Crédito: Bruno Fernandes é o grande destaque do Manchester United (Oli SCARFF / AFP

Emiliano Viviano, goleiro e ex-companheiro de Bruno Fernandes na Sampdoria, revelou que o meio-campista português encontrou dificuldades em sua passagem pelo futebol italiano. Em entrevista à “TMW Radio”, o veterano de 35 anos lembrou que sempre apoiou o camisa 18 e que acreditava no potencial do atleta do Manchester United.

- Eu era um dos poucos que o apoiava. Bruno sempre teve tudo, mas chegou na Itália e faltou técnica e intensidade. Ele aprendeu isso e agora explodiu. Ele é um líder técnico e talvez faltasse isso no Manchester United.