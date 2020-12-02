Ex-companheiro de Bruno Fernandes revela que português carecia de técnica e intensidade na Itália

Emiliano Viviano, goleiro e ex-companheiro de Bruno Fernandes na Sampdoria, revelou que o meio-campista português encontrou dificuldades em sua passagem pelo futebol italiano. Em entrevista à “TMW Radio”, o veterano de 35 anos lembrou que sempre apoiou o camisa 18 e que acreditava no potencial do atleta do Manchester United.
- Eu era um dos poucos que o apoiava. Bruno sempre teve tudo, mas chegou na Itália e faltou técnica e intensidade. Ele aprendeu isso e agora explodiu. Ele é um líder técnico e talvez faltasse isso no Manchester United.
Bruno Fernandes foi eleito jogador do mês de novembro pelos torcedores dos Diabos Vermelhos, sua quinta nomeação desde que foi contratado pelo time inglês. Nesta quarta-feira, o português tem a missão de ajudar sua equipe a conseguir classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões diante do PSG.