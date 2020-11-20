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Ex-CEO do Bahia analisa cenário da pandemia no futebol brasileiro

De acordo com Pedro Henriques, vencedor do prêmio CONAFUT como melhor dirigente em 2020, só as autoridades de saúde podem orientar sobre o andamento das competições...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 19:43

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 19:43

Crédito: Divulgação
Diversos clubes do futebol brasileiro estão enfrentando um novo surto de Covid-19 em seus respectivos elencos. Para a 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mais de 60 jogadores testaram positivo e não poderão entrar em campo neste final de semana.
Ex-vice-presidente e ex-diretor executivo do Bahia, Pedro Henriques analisou o atual cenário do coronavírus em meio a disputa do Brasileirão. Segundo ele, eleito o melhor CEO de clubes de futebol no Brasil em 2020 pela CONAFUT (Conferência Nacional de Futebol), apenas as autoridades de saúde podem orientar sobre o andamento das competições.
Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
- A reflexão (da pandemia no futebol) não pode ser casuística. Não podemos mudar os rumos porque um determinado time passa por uma situação mais delicada em determinado momento. O campeonato está em andamento porque se entendeu que era possível assumir esse risco diante da necessidade de reiniciar as atividades esportivas. Houve algo novo que justificaria paralisar? É preciso mudar os protocolos de saúde e segurança? É necessário restabelecer os parâmetros mínimos para se avaliar suspensão de uma partida? - indagou Pedro Henriques, que trabalhou no Bahia de 2015 até março de 2020, completando na sequência:
- Quem precisa responder essas perguntas, inclusive, não são os dirigentes de clubes ou mesmo a CBF. São as autoridades de saúde pública. A princípio, não se visualiza movimentos dessas autoridades no sentido de paralisar competições ou mesmo outras atividades da nossa economia. Qualquer mudança deveria vir por orientação dessas autoridades - completou.
A pandemia do novo coronavírus soma mais de 168 mil mortes em território nacional e segue afetando a população e os profissionais envolvidos não só no futebol, como nos demais esportes.

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