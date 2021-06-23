Ex-Ceará, zagueiro Tiago Pagnussat enfrenta time repleto de brasileiros pela Liga dos Campeões da Ásia

Crédito: Divulgação / Cerezo Osaka

Nesta quinta-feira, às 7h (de Brasília), o Cerezo Osaka encara o Guangzhou Evergrande pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática. Esse jogo colocará frente a frente o zagueiro Tiago Pagnussat contra uma legião de brasileiros do time chinês. Isso porque o Guangzhou conta com nomes conhecidos como Ricardo Goulart, Elkeson, Talisca e Aloísio no seu elenco.

Veja a tabela da EurocopaAlém de Tiago, o Cerezo ainda conta com o treinador Levir Culpi e o zagueiro Dankler, ex-Botafogo, como brasileiros no clube. Essa companhia tem sido importante na adaptação de Tiago ao futebol japonês.

- Essa troca com outros brasileiros é muito boa porque temos as mesmas origens e chegamos aqui e encontramos um idioma, comida, futebol totalmente distinto do que conehcemos. Então, tem sido fundamental nesse início e acredito que estou a cada dia mais integrado ao grupo e conectado com o time - diz o zagueiro de 31 anos.

Há pouco mais de dois meses no Cerezo, Tiago soma seis jogos disputados e um gol de cabeça marcado pelo clube. Inclusive, a bola aérea é o seu ponto forte desde os tempos de Bahia, quando chegou a marcar 8 gols, sendo 6 de cabeça.