Ex-Ceará, Saulo Mineiro brilha pelo Yokohama FC e comemora primeiros gols no Japão

Neste sábado (25), o atacante Saulo Mineiro brilhou com a camisa do Yokohama FC pela 30ª rodada da J-League. O brasileiro, que foi negociado pelo Ceará por 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 8 milhões) em julho, balançou as redes duas vezes no empate em 2 a 2 diante do Yokohama Marinos.- O Japão está cada vez mais com brasileiros atuando por aqui. Eu tenho vários amigos aqui, como o Vizeu que está comigo no time e o Tiago Pagnussat, do Cerezo. Os dois foram companheiros de trabalho que tive no Ceará. Mas tivemos muitos brasileiros em campo hoje também nesse encontro e foi muito legal ver o quanto o nosso futebol é forte em todo mundo - disse.