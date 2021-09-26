Ex-Ceará, Saulo Mineiro brilha pelo Yokohama FC e comemora primeiros gols no Japão

Neste sábado (25), o atacante Saulo Mineiro brilhou com a camisa do Yokohama FC pela 30ª rodada da J-League. O brasileiro, que foi negociado pelo Ceará por 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 8 milhões) em julho, balançou as redes duas vezes no empate em 2 a 2 diante do Yokohama Marinos.- O Japão está cada vez mais com brasileiros atuando por aqui. Eu tenho vários amigos aqui, como o Vizeu que está comigo no time e o Tiago Pagnussat, do Cerezo. Os dois foram companheiros de trabalho que tive no Ceará. Mas tivemos muitos brasileiros em campo hoje também nesse encontro e foi muito legal ver o quanto o nosso futebol é forte em todo mundo - disse.
Saulo lamenta o resultado, mas comemora ter marcado seus primeiros gols no futebol japonês.
– Não foi o resultado que a gente queria, mas fico feliz por ter ajudado nosso time. Marcar meus primeiros gols foi uma sensação maravilhosa, tenho trabalhado muito para que chegasse esse momento – escreveu Saulo Mineiro em suas redes sociais.
– Estou muito feliz por marcar dois gols em um jogo tão importante. Sei que esse jogo é um clássico aqui no Japão e todo mundo acompanha, então fico mais feliz ainda. Estou cada vez mais me adaptando ao país e espero contribuir cada vez mais com o Yokohama FC - falou.
O atacante Saulo Mineiro volta a campo com o Yokohama FC no próximo sábado (2), no duelo diante do Kashima Antlers, pela 31ª rodada da J-League.