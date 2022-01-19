Ex-Ceará, Rick faz estreia por time da Bulgária e dá assistência em amistoso na pré-temporada

O atacante Rick fez a estreia nesta terça-feira pelo Ludogorets, atual campeão do Campeonato Búlgaro e que lidera a competição na temporada 2021/22 com 42 pontos. O jogador, ex-Ceará, foi o responsável por dar uma assistência no empate em 1 a 1 contra o Wisla Cracóvia, da Polônia. Rick começou como titular e atuou em uma função diferente do que está acostumado. Após a contusão de uma companheiro de time no treino, o atacante jogou de meia. No novo clube, ele veste a camisa 73.

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- Estou muito feliz pela primeira partida. Foi muito bom estrear podendo ajudar a equipe dando uma assistência. Aos poucos vou me encaixando ao estilo de jogo e o que é proposto pelo treinador. A intensidade tem sido muito alta - comentou Rick.

A equipe de Rick está em uma espécie de pré-temporada na Turquia. É que por causa do frio na Bulgária, o campeonato nacional teve uma pausa neste período e agora só vai retornar no dia 18 de fevereiro com a 20ª rodada.

O atacante tem a primeira experiência na Europa. Rick, que foi anunciado pelo Ludogorets em dezembro passado após se destacar no Ceará em 2021 depois de fazer 41 jogos, fazer sete gols e dar duas assistências, comentou sobre a experiência que vem obtendo no continente.

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- Quero me adaptar o mais rápido possível. Está um pouco complicado aqui com o frio, mas logo tudo vai ficar bem. Sou de São Luís, no Maranhão, e jogava há muito tempo no Nordeste, então só sabia o que era calor (risos). Essa é a minha segunda semana e cada dia vou pegando mais confiança para poder dar o meu melhor em campo - finalizou.