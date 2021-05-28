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Ex-Caxias, Mattis acerta por um ano com a Ferroviária: 'Fico feliz pela confiança depositada'

O zagueiro salientou a importância de estar em um lugar que tem 'planos ambiciosos' e que motiva os atletas no 'dia a dia'...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 19:18
Crédito: Guilherme Mattis é o novo zagueiro do time paulista (Vitor Soccol/Divulgação/SER Caxias
Com o projeto de chegar à Série C na próxima temporada, a Ferroviária, de Araraquara, segue reforçando seu elenco para o Brasileirão da Série D. O contratado da vez é o zagueiro Guilherme Mattis, titular do Caxias no Campeonato Gaúcho. Mattis chega como um dos destaques da equipe da Serra Gaúcha, que foi semifinalista do estadual.
> Veja os classificados para a fase de grupos da Champions League 2021/22O contrato será de um ano. Além da Série D, a Locomotiva quer repetir a boa campanha no próximo Paulistão. O novo zagueiro da equipe salientou a importância de estar em um lugar que tem "planos ambiciosos" e que motiva os atletas no "dia a dia".
- Há algumas temporadas a Ferroviária vem se destacando no cenário do futebol paulista. Agora o objetivo é entrar na Série D pra conquistar a competição. É um projeto amplo, a longo prazo. Fico feliz pela confiança depositada e espero colaborar não só dentro de campo, mas também com minha experiência no futebol. Estar num lugar que tem planos ambiciosos nos motiva no dia a dia.
Guilherme Mattis aproveitou para agradecer ao Caxias pelo período no clube. Ele destacou que aprendeu a gostar e respeitar o time gaúcho e lamentou o fato de não poder ter jogado com torcida no estádio.
- Se hoje estou neste projeto da Ferroviária, foi também porque pude me destacar no Caxias. Foi um primeiro semestre de muito trabalho e aprendi a gostar e respeitar esse clube. Uma pena não ter tido a oportunidade de jogar com a torcida no estádio, que é muito participativa! Agradeço à todos e desejo tudo de melhor para o Caxias.
A Ferroviária estreia no Brasileiro da Série D no próximo sábado, dia 05 de junho, contra o Uberlândia, na Arena Fonte Luminosa.

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