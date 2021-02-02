Ex-Brasil-RS, lateral é anunciado pelo Santo André-SP para disputa do Paulistão

O Santo André-SP anunciou na manhã desta terça-feira (2), a contratação do lateral-esquerdo Bruno Santos, que estava no Brasil-RS na última temporada.
Aos 33 anos, essa será a primeira vez que o defensor vai jogar no futebol paulista. Titular na equipe gaúcha nas duas últimas temporadas, Bruno Santos fala sobre a sua chegada ao Ramalhão.
O atleta celebrou o acertou e comentou sobre a expectativa de atuar no clube.
- Feliz pelo acerto com o Santo Andre-SP. É um clube que tem uma história nacional. É muito forte dentro do estado de São Paulo e sempre dá trabalho nas competições que disputa. Quando recebi o contato do clube analisei com muito carinho e esses fatores pesaram na minha decisão. É a primeira vez que vou disputar o estadual mais cobiçado do futebol brasileiro - disse o novo contratado da equipe paulista.
Cria do futebol carioca, Bruno Santos defendeu as cores do Bangu-RJ, América-RJ, Macaé-RJ, além do Cuiabá, Tupi-MG, Atlético-GO e Brasil de Pelotas-RS, seu último clube.