Ex-Botafogo, Vinícius Tanque acerta com Atlético Baleares, na Espanha

Crédito: Divulgação/Cartagena

Após se destacar na campanha que resultou no acesso do Cartagena para a La Liga 2, o atacante Vinícius Tanque acertou com o Atlético Baleares para a disputa da Segunda Division B. Com excesso de estrangeiros no elenco, o clube optou em liberar o jogador para que ele possa atuar e seguir desenvolvendo no processo de adaptação ao futebol europeu.

- Chego muito motivado ao Atlético Baleares e espero ajudar o clube a conquistar o acesso, assim como tive a felicidade de conseguir com o Cartagena na última temporada. Foi uma decisão tomada em comum acordo com eles, para que eu pudesse ter espaço e seguir atuando com regularidade, já que no Cartagena o número de jogadores estrangeiros já estava no limite.