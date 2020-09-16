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futebol

Ex-Botafogo, Vinícius Tanque acerta com Atlético Baleares, na Espanha

Cedido pelo Cartagena, atacante brasileiro chega por empréstimo até o fim da temporada...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 18:59
Crédito: Divulgação/Cartagena
Após se destacar na campanha que resultou no acesso do Cartagena para a La Liga 2, o atacante Vinícius Tanque acertou com o Atlético Baleares para a disputa da Segunda Division B. Com excesso de estrangeiros no elenco, o clube optou em liberar o jogador para que ele possa atuar e seguir desenvolvendo no processo de adaptação ao futebol europeu.
- Chego muito motivado ao Atlético Baleares e espero ajudar o clube a conquistar o acesso, assim como tive a felicidade de conseguir com o Cartagena na última temporada. Foi uma decisão tomada em comum acordo com eles, para que eu pudesse ter espaço e seguir atuando com regularidade, já que no Cartagena o número de jogadores estrangeiros já estava no limite.
O Atlético Baleares está na chave A do grupo 5 da Segunda Division B, equivalente a Terceira Divisão do Campeonato Espanhol. Ao lado de Atlético Madrid B, Getafe B, Internacional, Las Rozas, Navalcarnero, Poblense, Rayo Majadahonda, Real Madrid Castilla e San Sebastián de los Reyes, o Atlético Baleares tentará retornar a La Liga 2, feito que não alcança desde a temporada 1962/1963.

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