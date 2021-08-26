Ex-Botafogo marca e Al-Nasr vence na Liga dos Emirados Árabes

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A 2ª rodada da Liga dos Emirados Árabes foi de felicidade para o zagueiro Glauber. Nesta quinta-feira, o Al Nasr venceu o Al Urooba por 5 a 0 e conquistou sua primeira vitória no campeonato com direito a gol e participação chave do ex-jogador do Botafogo.

A equipe, comandada pelo treinador Ramon Diaz, que teve breve passagem pelo Botafogo em 2020, construiu a vitória logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Em bola cruzada na área pelo atacante Ryan Mendes, o argentino Sebastian Tagliabue empurrou para as redes e abriu o placar.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, chegou a vez do brasileiro brilhar. Depois de cruzamento do meia-atacante Dia Saba, Glauber subiu bem, marcou de cabeça e fez o seu terceiro gol com a camisa do clube.

- Não tivemos um bom resultado na primeira partida, mas hoje conseguimos compensar o saldo com a goleada. Acredito que a equipe soube se portar bem taticamente desde os primeiros minutos e impomos o nosso ritmo de jogo. Fico feliz por ter ajudado nessa vitória com um gol de cabeça. É um fundamento que treino bastante nos treinos’ – destacou Glauber.

Formado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro vem se destacando no futebol emiradense depois de ter sido negociado após período de treinamento com a Seleção Brasileira. Na temporada 2019/2020 foi eleito o melhor jovem jogador estrangeiro e já conquistou um título com a camisa do clube.

- ’Jogar nos Emirados Árabes tem sido uma experiência única e de muito amadurecimento pra mim, pois é uma cultura completamente diferente do Brasil. Estou jogando como titular há três temporadas, perto de completar os 50 jogos na Liga e já pude conquistar um título e uma premiação individual. Espero poder continuar desempenhando um bom futebol para ajudar o clube em outros bons resultados - completou o zagueiro.