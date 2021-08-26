AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ex-Botafogo marca e Al-Nasr vence na Liga dos Emirados Árabes

Zagueiro Glauber faz gol de cabeça e garante a primeira vitória da equipe de Ramon Diaz
...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 19:41
Crédito: Divulgação
A 2ª rodada da Liga dos Emirados Árabes foi de felicidade para o zagueiro Glauber. Nesta quinta-feira, o Al Nasr venceu o Al Urooba por 5 a 0 e conquistou sua primeira vitória no campeonato com direito a gol e participação chave do ex-jogador do Botafogo.
A equipe, comandada pelo treinador Ramon Diaz, que teve breve passagem pelo Botafogo em 2020, construiu a vitória logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Em bola cruzada na área pelo atacante Ryan Mendes, o argentino Sebastian Tagliabue empurrou para as redes e abriu o placar.
Aos 39 minutos do primeiro tempo, chegou a vez do brasileiro brilhar. Depois de cruzamento do meia-atacante Dia Saba, Glauber subiu bem, marcou de cabeça e fez o seu terceiro gol com a camisa do clube.
- Não tivemos um bom resultado na primeira partida, mas hoje conseguimos compensar o saldo com a goleada. Acredito que a equipe soube se portar bem taticamente desde os primeiros minutos e impomos o nosso ritmo de jogo. Fico feliz por ter ajudado nessa vitória com um gol de cabeça. É um fundamento que treino bastante nos treinos’ – destacou Glauber.
Formado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro vem se destacando no futebol emiradense depois de ter sido negociado após período de treinamento com a Seleção Brasileira. Na temporada 2019/2020 foi eleito o melhor jovem jogador estrangeiro e já conquistou um título com a camisa do clube.
- ’Jogar nos Emirados Árabes tem sido uma experiência única e de muito amadurecimento pra mim, pois é uma cultura completamente diferente do Brasil. Estou jogando como titular há três temporadas, perto de completar os 50 jogos na Liga e já pude conquistar um título e uma premiação individual. Espero poder continuar desempenhando um bom futebol para ajudar o clube em outros bons resultados - completou o zagueiro.
O próximo desafio de Glauber com a camisa do Al-Nasr é na partida contra o Jazira Abu Dhabi, no dia 11/09, às 14:00, horário de Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio de grandes proporções atinge Arquivo Geral do TJES na Serra
Incêndio em arquivo: pedido urgente de manutenção foi discutido em janeiro no TJES
Quatro adolescentes confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20)
Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus
Imagem de destaque
Força muscular: entenda a importância dela para a saúde dos idosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados