Ex-Botafogo e Atlético-MG, Hyuri se destaca nos Emirados Árabes e celebra fase atual: 'Me sinto em casa'

Com três gols marcados nos últimos três jogos disputados, o atacante Hyuri Costa vem se destacando com a camisa do Hatta Club durante a Segunda Divisão dos Emirados Árabes. Após iniciar a temporada de 2021 com oito tentos pelo CRB, o jogador brasileiro se transferiu para o futebol do Oriente Médio em agosto deste ano. Um dos artilheiros do clube asiático na competição, o atleta de 30 anos falou sobre a sua fase atual.- Fico muito feliz por esse momento e até pela pressão muito grande em cima dos estrangeiros. Somos muito cobrados por isso e graças a Deus estou correspondendo. Sempre busco ficar mais concentrado em cada minuto do jogo e ter uma rápida leitura para explorar. A confiança sempre tem que estar viva, independente da dificuldade da partida. Precisamos entregar resultado, marcando gols, e me preparo o máximo ao longo da semana - disse Hyuri Costa.

Após oito jogos pela UAE Division 1, o Hatta Club, de Hyuri Costa, está na quarta colocação com 17 pontos, sendo a dois da zona de acesso para a elite nacional. Os dois primeiros colocados garantem a promoção ao final da competição.

No futebol brasileiro, Hyuri acumula passagens por clubes como Botafogo, Atlético-MG, Ponte Preta, Sport Recife, Atlético-GO e Ceará. Além disso, o atacante atuou pelo Chongqing Dangdai e Guizhou Renhe, ambos da China.

- Me sinto bem à vontade aqui (nos Emirados Árabes), o Hatta é um clube simples, mas bem estruturado e os companheiros nos ajudam com a tradução durante as reuniões ou no campo. Como o treinador fala um pouco do inglês, e eu particularmente entendo bastante por ter usado na China. Me sinto em casa, é uma cidade boa, oferece todo o conforto e entretenimento para a família. É um clube bom, com pessoas honestas. Também sou muito bem tratado, isso é importante - relatou.