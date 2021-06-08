Ex-Botafogo, Caio Canedo marca e Emirados Árabes vence Tailândia nas Eliminatórias da Ásia

Crédito: Divulgação / Emirados Árabes Unidos

A segunda-feira (7) foi de alegria para a seleção dos Emirados Árabes Unidos e o atacante Caio Canedo, ex-Botafogo e Internacional. Em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo, o jogador marcou um gol na vitória de 3 a 1 sobre a Tailândia e deixou a equipe em ótimas condições de passar para a terceira fase do torneio.

Veja a tabela das Eliminatórias AsiáticasComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Precisando da vitória para ultrapassar a Tailândia, os Emirados Árabes foi pra cima logo no início e o gol de Caio saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento alçado na área, o zagueiro tailandês afastou de cabeça e a bola encontrou os pés do atacante. Ele chutou de primeira e abriu o placar para a equipe.

- Eu já tinha feito dois gols em amistosos de preparação, mas marcar em um jogo oficial traz um sentimento especial, principalmente por ser o meu primeiro como titular. No jogo contra a Malásia, entrei no segundo tempo, pois ainda estava aprimorando a parte física. Hoje me senti bem e fico muito feliz de ter aberto o caminho para a vitória. – explicou o atacante

Ainda no primeiro tempo, o meia-atacante Fábio Lima marcou de cabeça e aumentou a vantagem. Na segunda etapa, a seleção da Tailândia chegou a assustar diminuindo o placar, mas, em contra-ataque veloz, o meia emiradense Mohammad Juma fez o terceiro gol e garantiu a vitória para os Emirados Árabes Unidos.

Naturalizado cidadão emiradense e convocado para a seleção no ano passado, este foi o primeiro gol oficial de Caio com a camisa da seleção. Desde 2014 no mundo árabe, o jogador se tornou ídolo, querido pelos torcedores e se acostumou a marcar muitos gols nos campeonatos do país. São cerca de 126 tentos com as camisas de Al Wasl e Al Ain.

- Representar o país que me acolheu tão bem me faz dar a vida dentro de campo. Temos mais dois jogos nesta segunda fase das Eliminatórias, incluindo um confronto direto contra o Vietnã, e vamos trabalhar para buscar essa primeira colocação. Com muita humildade e trabalho, tenho confiança que podemos chegar lá – finalizou Caio