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futebol

Ex-Benfica e Real Madrid, Ezequiel Garay anuncia aposentadoria aos 34 anos

Zagueiro argentino anunciou a sua aposentadoria em rede social após três anos lesionado e fora do campo...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 17:41
Crédito: AFP
O zagueiro argentino Ezequiel Garay, que estava sem clube desde 2020 após deixar o Valencia, anunciou a sua aposentadoria nesta sexta-feira em seu Instagram. O jogador falou que sofria com dores fortes há anos e não consegue mais jogar.
Veja a tabela do Espanhol- Há anos tenho muito dores fortes que me impediam de andar. Não quero assinar com nenhum clube se sei que não o farei poder estar em forma. Comecei minha carreira honestamente e quero me despedir dela da mesma forma - publicou.
Na nota divulgada nesta sexta-feira pelo zagueiro argentino em seu Instagram, o jogador despediu-se de sua carreira como jogador. O ex-atleta lamentou também o fato de não pode jogar profissionalmente por mais tempo por conta das lesões.
- E o momento chegou. Hoje, despeço-me da minha carreira como jogador profissional de futebol. Gostava e estava convencido de que me retiraria mais tarde, mas não pode ser - disse o zagueiro em nota publicada no Instagram nesta sexta-feira.
Garay passou por muitos clubes na Europa, mas obteve mais destaque em suas passagens por Real Madrid, Benfica, onde marcou época, e Valencia, seu último clube profissional. O jogador não atuou depois de 2020 por conta de lesões graves.

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