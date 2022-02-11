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Ex-base de Grêmio e Inter, Wallace Obina mira acesso à elite do futebol austríaco pelo Lustenau

O Lustenau está na liderança da Série B do Campeonato Austríaco com 38 pontos e apenas um time comemora o acesso para a elite do futebol do país ao fim da temporada 2021/22...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 17:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 17:16
Após quase dois meses, a segunda divisão do Campeonato Austríaco volta no dia 19 para o Lustenau, time do atacante brasileiro Wallace Obina, que teve passagens pelas bases de Grêmio e Internacional. O jogador avaliou a pré-temporada que participou na Turquia e também projetou o retorno da competição nacional, em que sua equipe segue na liderança.Devido ao frio no país, a competição na Áustria teve uma pausa. O último jogo aconteceu dia 26 de novembro do ano passado. Durante o período de preparação, entre janeiro e fevereiro, na Turquia, o Lustenau fez uma série de amistosos, sendo cinco no total.
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- Foram dias muito intensos e cansativos demais. Sempre trabalhando em dois turnos: manhã e tarde. A gente contou com o suporte de dois massagistas esperando para nos atender. Isso ajudava no processo de recuperação. Enfrentamos equipes fortes nos amistosos que fizemos lá. Equipes duras de 1ª divisão, como da própria Áustria. Consequentemente foi uma preparação muito boa para todos do nosso plantel - comentou Wallace Obina.
O Lustenau está na liderança da Série B do Campeonato Austríaco com 38 pontos e apenas um time comemora o acesso para a elite do futebol do país ao fim da temporada 2021/22. O próximo compromisso da equipe de Wallace será no dia 19 de fevereiro contra o Lafnitz em casa.
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- Estamos 100% preparados e motivados para esse grande desafio para todos nós jogadores e toda diretoria. Vamos lutar para conseguir o tão sonhado acesso. Vai ser especial demais terminar a temporada coroando isso - finalizou.
Crédito: WallaceObinafalousobreoretornodasegundadivisãodoCameponatoAustríaco(Divulgação/Lustenau

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