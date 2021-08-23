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futebol

Ex-Bahia, zagueiro brasileiro acerta com o Farense, de Portugal

Robson chega ao clube com um só objetivo: o acesso para a elite da Liga Portuguesa...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:21

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 20:21
Crédito: Divulgação/Farense
O Farense, de Portugal, anunciou na última sexta-feira a contratação de mais um reforço para a temporada 2021/2022. Trata-se do zagueiro Robson, de 27 anos, e que tem passagens pelo Bahia, Novorizontino, Botafogo-SP e clubes da Ásia, como o Esteghal, do Irã. Esta vai ser a segunda vez que o defensor irá atuar em solo lusitano, já que vestiu também as cores do Boavista.TABELA> Veja classificação e simulador da Liga Portuguesa clicando aqui
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Com contrato assinado até o final da temporada, válido por um ano, Robson chega ao clube com o objetivo de levar o Farense de volta à elite do futebol português. A equipe acabou sendo rebaixada em 2020/2021 e atualmente disputa a segunda divisão, ou Liga Pro.
- Estou muito feliz e motivado com esse projeto do SC Farense, e farei sempre o meu melhor para ajudar a equipe a atingir os seus objetivos - disse Robson em suas primeiras palavras pelo novo clube.
A estreia do xerife pode acontecer na próxima semana, no dia 29 de agosto, um domingo, diante do Feirense, às 15h30 (Brasília).

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