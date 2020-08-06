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Ex-Bahia, volante quebra recordes no Rio Ave e elege vaga na Liga Europa como momento marcante

Atleta atuou em 35 jogos, sendo 3.026 minutos em campo, fez cinco gols e deu cinco assistências. Ele está em sua quarta passagem e já soma 108 partidas pelo clube...

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:42
Crédito: Filipe Augusto foi um dos destaques da campanha do Rio Ave no Campeonato Português (Divulgação/Rio Ave
A temporada 2019/20 foi inesquecível para Filipe Augusto no Rio Ave. O volante, revelado pelo Bahia, comemorou a quebra de recordes ao fazer o maior número de jogos, gols e assistências com a camisa do clube. Além disso, ele elegeu o momento mais marcante: a vaga na Liga Europa.
Filipe Augusto atuou em 35 jogos, sendo 3.026 minutos em campo, fez cinco gols e deu cinco assistências. O jogador está na quarta passagem pelo Rio Ave e tem ao todo 108 partidas pela equipe.
- Foi uma temporada muito importante de forma coletiva e individual. Fizemos o maior número de pontos da história do clube no Campeonato Português (55) e nos classificamos para a Liga Europa. Também fiz o maior número de jogos, gols e assistências desde que cheguei no Rio Ave (na temporada 2012/13). Apesar desses números ou estatísticas, gosto de avaliar a influência e importância que os jogadores tiveram nos jogos e quanto a isso acredito que consegui fazer uma ótima temporada - destacou Filipe Augusto.
Para o volante, a vaga na Liga Europa foi o ápice da temporada. O Rio Ave só conseguiu a classificação na última rodada do Campeonato Português após superar o Famalicão, que também estava na briga, em apenas um ponto.
- Escolho como o momento mais marcante dessa temporada o último jogo. Mesmo já tendo conseguido a melhor pontuação de toda história do clube, a gente também estava perto de juntar outra ocasião a esse feito, que era uma classificação para Liga Europa. Graças a nossa vitória contra Boavista e o empate do Famalicão contra Marítimo acabamos conseguindo.
O camisa 5 destacou a importância de jogar a Liga Europa. Ele participou de duas das quatro vezes que o Rio Ave conseguiu a chegar ao torneio europeu.
- Isso também reflete em uma equipe unida, dedicada e com jogadores de qualidade. Esse ano não foi uma temporada nada fácil, mas conseguimos colher tudo aquilo que plantamos no nosso dia-a-dia. E para o clube, acredito que, essa classificação mostra o quanto tem se tornado sólido cada projeto, cada objetivo e também o quanto esse clube tem crescido nos últimos anos - finalizou.

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