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futebol

Ex-Bahia, jovem atacante fica livre e recebe sondagens de clubes tradicionais

Revelado pelo Penapolense e com passagem pelo Tricolor baiano, João Duarte está livre no mercado e avalia propostas para definir futuro...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 20:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 20:28
Uma das principais revelações do Penapolense nos últimos anos, o jovem atacante João Duarte está livre no mercado e tem chamado a atenção de importantes clubes brasileiros, que já o monitoram desde a última temporada. Com a rescisão no Pantera assinada ao longo desta semana, Duarte já pode acertar com qualquer outra equipe.Com gols decisivos no Paulistão sub-20 do ano passado, João Duarte se transferiu por empréstimo ao Bahia, onde integrou a equipe sub-23 e até o elenco principal em algumas oportunidades. Com a queda do clube baiano para a Série B e a extinção do projeto de time sub-23, Duarte retornou ao Penapolense e conseguiu sua rescisão de contrato.
- Minha passagem pelo Bahia foi muito positiva, aprendi bastante coisa nesse período em que estive lá. Tive a oportunidade de participar dos treinos do elenco profissional e isso me trouxe um crescimento e conhecimento muito importantes para o meu futuro. Infelizmente me lesionei e acabei ficando de fora da Copa São Paulo, mas foi um aprendizado muito grande para mim que levarei para sempre - comentou.
Agora com sondagens de clubes tradicionais do futebol brasileiro, o jovem de 19 anos se reunirá com seus empresários nos próximos dias para analisar as opções e tomar uma decisão. Duarte, contudo, deseja agilidade neste processo para voltar a treinar e atuar o mais rapidamente possível.
- No Penapolense consegui me destacar bastante, fiz bons jogos e marquei gols importantes no Paulistão Sub-20 que abriram os olhos de outros clubes para o meu trabalho e acabei optando pelo projeto do Bahia. Sou muito grato ao clube por ter me projetado e agora livre no mercado espero poder definir o meu futuro o mais rápido possível para fazer o que mais amo - finalizou.
Crédito: JoãoDuarterescindiucontratocomoPenapolenseeestálivrenomercado(Foto:Divulgação/Penapolense

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