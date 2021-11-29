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futebol

Ex-Bahia, Flavio se destaca na Turquia e entra na mira de clubes franceses

Meia do Giresunspor tem boas atuações e pode buscar uma transferência nas próximas janelas de transferências. Atleta pertence ao Trabzonspor, também da Turquia...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 11:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 11:38
Com a maior sequência como titular desde que chegou à Turquia, o volante Flavio, que no Brasil se destacou com a camisa do Bahia, tem chamado a atenção de clubes da Ligue 1, segundo o portal "FootMercato". O meia, que pertence ao Trabzonspor e hoje defende a camisa do Giresunspor por empréstimo, tem sido observado e já tem o nome especulado no Nantes.Segundo a publicação do site francês, o volante está sendo monitorado pelos Canários e o clube já fez consulta sobre os valores do brasileiro. As informações indicam que outros clubes também o acompanham e têm observado suas atuações pela equipe que hoje ocupa a 15ª colocação.
Após uma temporada com o Trabzonspor, clube no qual conquistou a Super Liga, Flavio foi emprestado ao Giresunspor e tem acumulado ótimos números desde que chegou. Titular em todas as 14 partidas do Campeonato Turco, ele tem uma média de três desarmes por jogo e 90% de eficácia nos passes. O camisa 24, inclusive, foi um dos melhores em campo e deu uma assistência na goleada aplicada sobre o gigante Besiktas no último fim de semana por 4 a 0.
Crédito: FlávioestáchamandoaatençãodeequipesdaFrança(Divulgação

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