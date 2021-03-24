Ex-Bahia, Flávio fala em ‘mentalidade vencedora’ e não desiste de título na Turquia

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

Após brilhar com a camisa do Bahia no Brasil, o volante Flávio foi negociado com o Trabzonspor da Turquia no meio do ano passado. Depois de um início conturbado da equipe na Liga Turca, o time do brasileiro engatou uma sequência e hoje é o quarto colocado na competição nacional, nove pontos atrás do líder Besiktas.

O suficiente para desistir da briga pelo título? Não para Flávio. O volante garante que vê na equipe que atua uma “mentalidade vencedora”.

- Eu não desisto de nada! Desde quando cheguei aqui já percebi que o clube tem uma mentalidade vencedora, que sempre faz de tudo pra ganhar, brigar por títulos. Faltam dez jogos, então são dez finais e vamos sempre brigar pra ser campeão até o final - disse Flávio, que contou o segredo da reação do Trabzonspor na competição:- A gente sabia que nossa equipe tinha um bom grupo, porém não iniciamos bem o campeonato. O segredo foi parar de tomar gols... A gente começou o campeonato fazendo muitos gols, porém tomando também… Então nosso treinador arrumou a casinha e conseguimos mudar o panorama do começo.

À frente do Trabzonspor hoje na tabela do Campeonato Turco estão: Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe. Há apenas um confronto direto para a equipe do brasileiro, contra o Galatasaray, no dia 21 de abril. Flávio, mais uma vez, garante que não desiste da briga pelo título.