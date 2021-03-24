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futebol

Ex-Bahia, Flávio fala em ‘mentalidade vencedora’ e não desiste de título na Turquia

Meio-campista engatou boa sequência no campeonato e brasileiro é um dos destaques...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 15:31
Crédito: Divulgação/Trabzonspor
Após brilhar com a camisa do Bahia no Brasil, o volante Flávio foi negociado com o Trabzonspor da Turquia no meio do ano passado. Depois de um início conturbado da equipe na Liga Turca, o time do brasileiro engatou uma sequência e hoje é o quarto colocado na competição nacional, nove pontos atrás do líder Besiktas.
O suficiente para desistir da briga pelo título? Não para Flávio. O volante garante que vê na equipe que atua uma “mentalidade vencedora”.
- Eu não desisto de nada! Desde quando cheguei aqui já percebi que o clube tem uma mentalidade vencedora, que sempre faz de tudo pra ganhar, brigar por títulos. Faltam dez jogos, então são dez finais e vamos sempre brigar pra ser campeão até o final - disse Flávio, que contou o segredo da reação do Trabzonspor na competição:- A gente sabia que nossa equipe tinha um bom grupo, porém não iniciamos bem o campeonato. O segredo foi parar de tomar gols... A gente começou o campeonato fazendo muitos gols, porém tomando também… Então nosso treinador arrumou a casinha e conseguimos mudar o panorama do começo.
À frente do Trabzonspor hoje na tabela do Campeonato Turco estão: Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe. Há apenas um confronto direto para a equipe do brasileiro, contra o Galatasaray, no dia 21 de abril. Flávio, mais uma vez, garante que não desiste da briga pelo título.
- Ganhamos do Besiktas, que hoje é o líder. Vamos buscar esse nível de atuação. É estar concentrado e focado. Como falei, faltam dez jogos... Dez finais! Temos que fazer nossa parte e depois a gente vê os outros jogos.

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