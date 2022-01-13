Ex-Bahia, Enck vira ídolo na Albânia e persegue título nacional: 'Ano maravilhoso de muitas conquistas'

Ao desembarcar na pequena nação da Albânia, no começo de 2021, o zagueiro Enck - antes considerado uma das principais promessas defensivas do Bahia -, não imaginava que faria tanto sucesso no Erzeni, clube da pequena Shijak. Atualmente, o time da cidade de 8 mil habitantes é vice-líder da competição. São 3 pontos de distância do Bylis, da igualmente minúscula para os padrões brasileiros Ballsh.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

- Eu nem imaginava que depois de quase um ano sem jogar iria conseguir impor um ritmo intenso como estou fazendo. Graças a Deus, consigo desempenhar um bom futebol aqui. A comissão e o treinador me deram muita segurança disso e a torcida chega junto. Fui muito bem recebido pelo grupo - contou Enck.

Criado na base do Bahia, onde o estado conta com 15 milhões de pessoas, Enck não sentiu o impacto de jogar no pequeno país bálcã de quase 3 milhões de habitantes. As maiores adversidades foram o clima, a língua e a saudade. O atleta diz que apesar de não ser uma paixão nacional, o futebol é muito querido no país - o que o ajuda a superar um pouco a nostalgia. Além disso, ele contou com a ajuda dos amigos que deixou no Brasil para o motivar a não desistir do sonho.

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- A adaptação foi difícil por conta do clima. Frio e calor são extremos aqui. Muitas vezes tenho que me comunicar por gestos, também. Vim com o pensamento positivo pronto para todas as adversidades. Espero que minha carreira como atleta comece a fluir mais e que 2022 seja um ano maravilhoso de muitas conquistas. Quero ajudar minha família. Eles me motivam sem nem saber - explicou.

Na 15ª rodada, a Primeira Divisão Albanesa entrou em um recesso até o final de janeiro. Enck e o Erzeni voltam a campo em 22 de janeiro, quando enfrentam o Apollonia, pelo returno do campeonato nacional.