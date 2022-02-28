Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Bahia, Edson revela como conseguiu deixar a Ucrânia

Volante que atua pelo Rukh Lviv, clube da Ucrânia, está na Hungria e espera voltar ao Brasil nos próximos dias
...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 20:28

LanceNet

O brasileiro Edson, que atua no Rukh Lviv, clube da Ucrânia, contou seu sofrimento e como conseguiu deixar o país, que está em guerra com a Rússia. O volante atuou pelo Bahia de 2019 a 2021.> Fifa proíbe a Rússia de jogar as Eliminatórias e Copa do Mundo do Qatar
Edson deixou a Ucrânia acompanhado de outro jogador brasileiro do Rukh Lviv, Talles, e de sua namorada, Jessica. O volante revelou que quase chegou a desistir no meio do caminho por conta do cansaço.
- A gente já estava exausto, quase pensando em desistir voltando para a nossa cidade (Lviv). Já tínhamos andado duas horas a pé, com mala... Paramos num posto para tentar comer, ficamos três horas lá com um frio enorme, sem ter o que fazer. Não podia entrar e ficar nos lugares que o pessoal da Ucrânia expulsava a gente. Aí a gente estava esperando um táxi que nunca chegava - contou Edson.
O volante também explicou como chegou a decisão de deixar a Ucrânia através da fronteira da Polônia. Edson também fez um agradecimento especial à brasileira que o ajudou.
- Foi quando a Jéssica e o Talles saíram para conseguir comida em algum lugar, e eles acharam a Clara. Ela estava com um papelão com a bandeira do Brasil... Depois vieram ao meu encontro, e a Clara foi um anjo que apareceu na nossa vida. Aí seguimos viagem; pela Polônia estava difícil de entrar, e ela deu a ideia de a gente ir pela Eslováquia - explicou o jogador.
Crédito: (Foto:FelipeOliveira/Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados