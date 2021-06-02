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Ex-Bahia e Mirassol, Natan Oliveira se destaca com títulos e acessos no futebol tailandês

Revelado pelo Leão, o atacante de 30 anos jogou na base do time baiano em 2010, e agora atua pelo Songkhla FC
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LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 16:36

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:36

Crédito: Divulgação / Songkhla FC
Há duas temporadas atuando no futebol tailandês, o atacante Natan Oliveira segue rumo a um novo desafio em sua carreira. No início de maio, o jogador acertou com o Songkhla FC para a próxima temporada. Revelado pelo Mirassol e com passagem pelo time sub-20 do Bahia, o brasileiro de 30 anos falou sobre a chegada ao novo clube.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- A expectativa é sempre as melhores possíveis. Quero poder repetir o feito das duas temporadas anteriores e estou me preparando bem para poder buscar o acesso aqui pelo Songkhla FC. Um hat-trick de acessos - projetou Natan Oliveira.
Além da experiência, conquistas não faltam para o Natan em solo asiático. O atacante foi campeão em duas oportunidades na terceira divisão nacional e conquistou dois acessos seguidos, além dos prêmios individuais de artilheiro e melhor jogador da Thai League 3 de 2019/20. São 37 gols e 10 assistências em 46 jogos com as camisas do Khon Kaen United e Lamphun Warriors.
- Na minha opinião, a principal diferença do futebol tailandês para o brasileiro é que aqui na Tailândia é um jogo mais corrido, mas acredito que o futebol asiático num todo. Já no Brasil, é um futebol mais posicionado - relatou.

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