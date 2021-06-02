Ex-Bahia e Mirassol, Natan Oliveira se destaca com títulos e acessos no futebol tailandês

Há duas temporadas atuando no futebol tailandês, o atacante Natan Oliveira segue rumo a um novo desafio em sua carreira. No início de maio, o jogador acertou com o Songkhla FC para a próxima temporada. Revelado pelo Mirassol e com passagem pelo time sub-20 do Bahia, o brasileiro de 30 anos falou sobre a chegada ao novo clube.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- A expectativa é sempre as melhores possíveis. Quero poder repetir o feito das duas temporadas anteriores e estou me preparando bem para poder buscar o acesso aqui pelo Songkhla FC. Um hat-trick de acessos - projetou Natan Oliveira.