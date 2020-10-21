Ex-Bahia, Arthur Rezende, hoje no Guarani, tem boas recordações contra o Vitória

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Com início da carreira no Goiás e com passagens pelo Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre), Santa Cruz e Boavista, Arthur Rezende chegou ao Guarani no ano passado, disputou 30 jogos, fez quatro e teve aprovação da contratação pelos torcedores e comissão. Porém, o bom desempenho chamou atenção da diretoria do Bahia e o jogador reforçou a equipe no início de 2020. Pelo Tricolor de Aço, foram seis partidas, mas o suficiente para que o jogador deixasse a marca dele e logo no clássico.Nesta quinta às 21h30 no Barradão, Arthur reencontra o Vitória, dessa vez vestindo a camisa do Guarani. O jogador falou sobre esse momento e seu retorno a equipe aos poucos.

- Vai ser uma partida diferente até porque joguei recentemente no Bahia e tenho boas lembranças do último jogo contra eles, onde pude dar uma assistência e fazer o gol da vitória no último minuto do clássico. Fiquei um tempo fora devido a torção no tornozelo, agora acredito que estou adquirindo a melhor forma e conquistando a confiança da comissão - afirmou.

Em 15º colocado na Série B, mas com seis pontos nos últimos dois jogos (sendo uma das partidas contra o Cuiabá, líder da competição), Arthur foi questionado o que a equipe deve fazer para aumentar essa sequência de resultados positivos. Além dessa partida contra o Vitória, o time enfrenta logo em seguida Avaí e Juventude na competição.