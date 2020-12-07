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futebol

Ex-auxiliar do Barça afirma que 8 a 2 foi consequência de erros passados

Éder Sarabia revelou que comissão técnica de Quique Setién não podia fazer nada para evitar a derrota cotnra o Bayern de Munique pela última Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 09:01

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 09:01

Crédito: Manu Fernandez/AFP
O nome de Éder Sarabia pode ser desconhecido para muitos, mas ele foi o assistente técnico de Quique Setién no Barcelona. Foi também com quem Messi teve estranhamento durante uma partida contra o Celta de Vigo. Em entrevista ao “Marca”, o auxiliar contou um pouco da sua experiência no clube catalão e deu a sua versão da derrota por 8 a 2 diante do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.
- Após fazer uma grande partida contra o Napoli, chegou o Bayern. Nesse jogo, ficou em evidência, como todos sabem, que são consequências de muitos anos e de muitas coisas que não foram bem feitas e que no final, quando você deve dar sua melhor versão, não consegue. Mas estamos tranquilos e orgulhosos do trabalho que fizemos.
Sarabia também afirmou que não tem pesadelos com aquela partida de Lisboa e que nem tudo estava ao seu alcance.
- Havia muitas coisas que não estavam em nossas mãos. Você analisa e não há dúvidas de que eles foram melhores, embora também tenhamos nossos momentos. A partida podia ser diferente, mas tem que olhar adiante. É consequência de muitas coisas passadas.
Desde a fatídica derrota por 8 a 2, o Barcelona passou por profundas reformulações, como a demissão de Quique Setién e toda a sua comissão técnica até a demissão de Josep Maria Bartomeu, ex-presidente culé. A chegada do técnico Ronald Koeman também provocou mudanças no elenco, como a saída de Luis Suárez e a equipe blaugrana busca se reencontrar.

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