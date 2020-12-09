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Ex-auxiliar de Mourinho fala sobre problemas no United e revela clima tenso no vestiário

Ricardo Formosinho não citou nomes, mas reclamou
do comportamento de alguns jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 08:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: OLI SCARFF / AFP
O ex-auxiliar de José Mourinho, Ricardo Formosinho, revelou problemas nos bastidores e as dificuldades que encontrou no Manchester United. Em entrevista à 'Record', não citou nomes de jogadores, mas reclamou do comportamento de alguns.
- Não vou citar nomes, mas tivemos muitos problemas. Um deles foram os jogadores que saíram de férias normalmente e chegaram campeões mundiais. Era muito difícil viver neste clima de tensão.
Na temporada em que José Mourinho foi demitido, Paul Pogba venceu a Copa do Mundo com a França, em julho de 2018.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEPara Formosinho, a equipe também sentiu falta da referência de Zlatan Ibrahimovic.
- No ano passado perdemos um grande homem e um líder de vestiário: Zlatan Ibrahimovic. Ele era uma referência insubstituível. Nós realmente sentimos muito a falta dele.
Ele também comentou sobre a troca de treinador e a melhora no futebol do United.
- A princípio sim, é normal como consequência imediata da mudança. Os jogadores perceberam que era uma lufada de ar fresco, queriam agradar ao novo treinador, mas não demorou muito para ver que o problema era mais complicado do que mudar de treinador. A verdade é que a equipe não era melhor que a que deixamos lá. E continuam sem vencer.

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