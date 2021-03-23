Ex-Atlético Mineiro marca no fim e comemora com a torcida na Coreia do Sul

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Bastaram 15 minutos para o meia-atacante Cesinha, do Daegu FC, decidir o jogo contra o Ulsan Hyundai, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Em partida válida pela 6ª rodada da K-League, a equipe venceu por 2 a 1 e conseguiu a primeira vitória na K-League, com direito a assistência e gol do ex-jogador do Atlético Mineiro. A partida aconteceu em Daegu, antigo epicentro do coronavírus na Coreia do Sul, e contou com 30% do público no estádio DGB Arena.

O Daegu, que ainda não havia vencido no campeonato, começou a partida perdendo. Em escanteio cobrado, o zagueiro holandês Dave Bulthuis fez de cabeça e abriu o placar para o Ulsan. Em menos de 5 minutos, o Daegu reagiu. Depois da assistência de Cesinha, o atacante coreano Keun-Ho empatou o jogo.Tudo se encaminhava para o terceiro empate da equipe no campeonato, até que Cesinha apareceu novamente. Aos 93 minutos, em contra-ataque fulminante, o meia desceu pela ponta esquerda, entrou na grande área e estufou para as redes.

- Por conta da pandemia e por estarmos em Daegu, vivemos momentos muito difíceis no ano passado. Mesmo ainda sendo apenas 30% do público, é emocionante sentir o calor da torcida depois de tudo. Foi uma sensação única marcar esse gol nos acréscimos, comemorar junto com eles e ajudar a equipe a conquistar a primeira vitória no campeonato. Acredito que a magia do futebol é essa. Torcemos por momentos melhores dentro e fora de campo e esperamos que a vida volte ainda mais ao normal - destacou Cesinha