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futebol

Ex-Atlético Mineiro marca no fim e comemora com a torcida na Coreia do Sul

Com assistência e gol, brasileiro Cesinha ajuda Daegu a vencer Ulsan Hyndai
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 12:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 12:12
Crédito: Divulgação
Bastaram 15 minutos para o meia-atacante Cesinha, do Daegu FC, decidir o jogo contra o Ulsan Hyundai, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Em partida válida pela 6ª rodada da K-League, a equipe venceu por 2 a 1 e conseguiu a primeira vitória na K-League, com direito a assistência e gol do ex-jogador do Atlético Mineiro. A partida aconteceu em Daegu, antigo epicentro do coronavírus na Coreia do Sul, e contou com 30% do público no estádio DGB Arena.
O Daegu, que ainda não havia vencido no campeonato, começou a partida perdendo. Em escanteio cobrado, o zagueiro holandês Dave Bulthuis fez de cabeça e abriu o placar para o Ulsan. Em menos de 5 minutos, o Daegu reagiu. Depois da assistência de Cesinha, o atacante coreano Keun-Ho empatou o jogo.Tudo se encaminhava para o terceiro empate da equipe no campeonato, até que Cesinha apareceu novamente. Aos 93 minutos, em contra-ataque fulminante, o meia desceu pela ponta esquerda, entrou na grande área e estufou para as redes.
- Por conta da pandemia e por estarmos em Daegu, vivemos momentos muito difíceis no ano passado. Mesmo ainda sendo apenas 30% do público, é emocionante sentir o calor da torcida depois de tudo. Foi uma sensação única marcar esse gol nos acréscimos, comemorar junto com eles e ajudar a equipe a conquistar a primeira vitória no campeonato. Acredito que a magia do futebol é essa. Torcemos por momentos melhores dentro e fora de campo e esperamos que a vida volte ainda mais ao normal - destacou Cesinha
Com três gols nos últimos três jogos, o meia-atacante Cesinha volta a despontar como uma das principais esperanças do Daegu FC e se junta aos artilheiros da K-League. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Pohang Steelers, no dia 2/4, às 07:30.

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