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futebol

Ex-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de Firmino

Owen Hargreaves acredita que atacante alemão pode se encaixar no 11 inicial no Manchester United ou Chelsea. Canadense diz que brasileiro é titular absoluto no time...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 13:25

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 13:25

Crédito: Roberto Firmino é titular absoluto, na opinião de Owen Hargreaves (OLI SCARFF / AFP
Apesar do interesse do Liverpool, Timo Werner deveria considerar mais as opções de mudança para o Manchester United ou Chelsea, de acordo com a opinião de Owen Hargreaves na “BT Sport”. O ex-meio campista acredita que nos Reds, o alemão não terá tantos minutos de jogo, como pode ter em outras equipes, pois ele não irá tomar o lugar do brasileiro Roberto Firmino.
- Ele não vai passar pelo Firmino que é um dos meus jogadores favoritos para assistir. Onde ele for, ele tem que jogar. Da forma como o United joga, eu consigo vê-lo lá. Chelsea também pode se encaixar bem. Eu acho ele perfeito para o Liverpool, mas não está garantido desde o início. Se ele estiver feliz na rotação com os três da frente, então sim, ele seria uma boa opção para Klopp.
Hargreaves elogiou o atacante que é vice-artilheiro do Campeonato Alemão com 24 gols, mas não o vê como titular da equipe que pode ser campeã da Premier League. Ainda assim a equipe de Anfield é a favorita, enquanto o Bayern de Munique perde fôlego na disputa.E MAIS:Napoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporadaTécnico do Barça se mostra satisfeito com condição física dos atletasReal Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuroRennes quer R$ 455 milhões do Real Madrid por revelação francesa E MAIS:

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