Ex-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de Firmino

Crédito: Roberto Firmino é titular absoluto, na opinião de Owen Hargreaves (OLI SCARFF / AFP

Apesar do interesse do Liverpool, Timo Werner deveria considerar mais as opções de mudança para o Manchester United ou Chelsea, de acordo com a opinião de Owen Hargreaves na “BT Sport”. O ex-meio campista acredita que nos Reds, o alemão não terá tantos minutos de jogo, como pode ter em outras equipes, pois ele não irá tomar o lugar do brasileiro Roberto Firmino.

- Ele não vai passar pelo Firmino que é um dos meus jogadores favoritos para assistir. Onde ele for, ele tem que jogar. Da forma como o United joga, eu consigo vê-lo lá. Chelsea também pode se encaixar bem. Eu acho ele perfeito para o Liverpool, mas não está garantido desde o início. Se ele estiver feliz na rotação com os três da frente, então sim, ele seria uma boa opção para Klopp.