Ex-atleta de Simeone quer ver 'El Cholo' na Premier League e revela: 'Estava estudando inglês'

Kieran Trippier, lateral-direito recém-contratado pelo Newcastle junto ao Atlético de Madrid, afirmou que gostaria de ver Diego Simeone dirigindo um clube da Premier League. Em entrevista ao "The Athletic", o atleta revelou que o comandante estava estudando inglês.- Eu gostaria de ver o Simeone trabalhando na Inglaterra. Sei que estava estudando inglês há um ano e sei que sua esposa fala inglês. O que acontece é que ele fala com tanta paixão no vestiário que acredito que não o faria bem se não fosse completamente fluente com o inglês, mas me encantaria vê-lo na Premier League. Encantaria a todos.

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O atleta também revelou o motivo de ter trocado a equipe espanhola, que está classificada para as oitavas de final da Champions League, pela Inglaterra para jogar em um clube que briga contra o rebaixamento.

- Queria voltar ao norte da Inglaterra e o único interessado era o Newcastle. Já conhecia o Eddie Howe, trabalhamos juntos no Burnley e tivemos boas conversas sobre o projeto. Pensei que se viesse, poderia tentar fazer com que outros atletas viessem. Mostrar que o Newcastle pode se salvar. Será difícil, mas tenho vontade.

Trippier foi contratado, assumiu a titularidade da lateral-direita e não sabe o que é perder com a camisa do Newcastle na Premier League. Em duas partidas realizadas, o contratado participou do empate diante do Watford e da vitória contra o Leeds na busca pela permanência na elite.